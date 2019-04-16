Обитатель тайского заповедника привлек внимание к своей персоне, исполнив забавный танец во время принятия песчаных ванн, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Туристы не смогли пройти мимо местной знаменитости, которая продемонстрировала грациозные движения, исполнив импровизированный танец. Автор видео с танцующим слоненком озвучил забавный сюжет национальной мелодией и опубликовал ролик на своей странице в Fасеbооk.

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