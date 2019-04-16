Любопытный кенгуру прервал фотосессию австралийских бикини-моделей и вынудил девушек бегать в ужасе по всей территории особняка, где проходили съемки, пишет Daily Star.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как девушки бегут мимо огромного бассейна, а одна из них даже прыгает в него. Через мгновение становится понятно, что вынудило моделей разбежаться - в кадре появляется крупный кенгуру, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Кто в итоге испугался больше, неизвестно, но животное ринулось в противоположную сторону от полураздетых женщин.

По данным издания, никто не пострадал.

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