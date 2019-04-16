Ученый Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Мелких предложил альтернативу дарвинизму - это теория направленной эволюции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает во вторник вуз.

"Эволюция жизни определяется не спонтанным естественным отбором, а процессами квантовой механики в клеточном ядре - именно по такому принципу и происходит взаимодействие "кирпичиков" белков и ДНК. Данную теорию направленной эволюции выдвинул доктор физико-математических наук, преподаватель Уральского федерального университета Алексей Мелких", - говорится в сообщении.

Ученый занимается разработкой теоретических и физико-математических моделей эволюционных изменений, которые являются альтернативой известной теории Дарвина.

"Около 20 лет я занимаюсь построением теории направленной эволюции, которая, как я убежден, придет на смену дарвинизму. Основной вопрос, который не может решить дарвиновская теория, в том числе такие ее современные варианты, как расширенный синтез, это вопрос о возникновении сложных живых систем в процессе эволюции. Каким образом возникли столь сложные организмы, число состояний генома которых невозможно перебрать за время жизни Вселенной?" - приводятся в сообщении слова Алексея Мелких.

Теория направленной эволюции базируется на трех ключевых принципах. Первый заключается в том, что эволюция априорно направлена, то есть существует априорная информация, в соответствии с которой происходят направленные изменения генов. В процессе направленной эволюции отбор и случайные мутации играют вторичную роль.