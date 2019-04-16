Кот вместе со своим хозяином наблюдал за соревнованием мотоциклистов по телевизору, когда владелец любопытного животного решил запечатлеть усатого болельщика, устроившегося рядом с экраном, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Владелец кота во́время включил на запись видеокамеру на мобильном телефоне и запечатлел момент падения участника мотозаезда, произошедшего с "лёгкой лапы" своего усатого домашнего питомца.

Пушистый вредитель, сделав "подлость", проследил на телеэкране за передвижениями спортсмена, лишённого мотоцикла, после чего продолжил свою любимую гигиеническую процедуру.

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