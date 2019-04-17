При болезни Альцгеймера в мозге человека накапливаются бета-амилоидные белки. Со временем они образуют бляшки, сейчас это типичная мишень исследователей при разработке терапии для предотвращения нейродегенерации. Однако группа ученых из США обратилась к более ранней стадии заболевания и создала синтетический пептид для целевого воздействия.

Как передает Day.Az со ссылкой на hightech.plus, об этом сообщается на сайте Вашингтонского университета.

До формирования бляшек бета-амилоиды образуют олигомеры. Последние исследования доказывают, что именно они - наиболее токсичные для мозга элементы. Новое лекарственное средство целенаправленно ингибирует олигомеры.

Они образуют структуры так называемых альфа-листов, когда неправильное взаимодействие белков нарушает клеточную функцию и приводит к развитию заболевания. Синтетические пептиды предполагают формирование подобных альфа-листов, что позволяет блокировать соединение олигомеров между собой и нейтрализовать их.

Доклинические исследования на образцах тканей мозга мышей снижали уровни олигомеров до 82% после обработки клеток лекарственным средством. Его введение живым грызунам снизило концентрацию на 40%, причем всего за сутки.

Сейчас команда продолжает эксперименты в поисках еще более эффективных соединений для очищения тканей мозга от токсичных соединений.

Кроме того, во время исследования был создан новый лабораторный тест для изменения уровня олигомеров. Команда также продолжит работу и над ним, чтобы в клинической практике появился новый инструмент для диагностики болезни на появления симптомов

Недавние исследования доказывают - здоровый сон имеет важное профилактическое значение для болезни Альцгеймера, и только глубокие фазы сна "очищают" мозг.