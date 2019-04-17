Ученые из Университета Турку в Финляндии сделали заявление, что им удалось разгадать причину кошмарных сновидений. По мнению специалистов, вызывает это явление высокая активность в левой части мозга во время отдыха. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Эксперты считают, что дисбаланс между двумя областями мозга виноват в тревожных ночных кошмарах. Контрольный признак - это эффект, называемый фронтальной альфа-асимметрией, когда определенный тип мозговой активности выше на одной стороне мозга. Результаты получены из исследований 17 здоровых добровольцев. Участники экспериментов провели две ночи в лаборатории, где им делались электроэнцефалографические записи мозговой активности в течение коротких периодов времени. После того, как люди прошли период быстрого сна, эксперты разбудили спящих участников и попросили их описать сны, которые они видели, с уточнением эмоций от увиденных картин. Как выяснилось, как мужчины, так и женщины, которые испытывали меньшую активность мозга в своей правой лобной коре, чем в левой, когда они бодрствовали и во время быстрого сна, испытывали больше неприятных картин во сне.

Полученные данные свидетельствуют о том, что эта модель мозговой активности является хорошим способом предсказать, как люди контролируют свои эмоции. Полученные результаты могут помочь исследователям понять и потенциально смягчить эмоциональное содержание ночных кошмаров. Это является также тревожным симптомом многих психических расстройств и расстройств сна, включая посттравматическое стрессовое расстройство.