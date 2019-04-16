Первую серию восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели 17,4 миллиона человек, что стало новым рекордом в истории выпускающего сериал телеканала HBO.

"Премьерный эпизод финального сезона "Игры престолов" смотрели рекордные 17,4 миллиона человек вечером в воскресенье, 14 апреля, через платформы HBO (телеканал, HBO GO и HBO NOW)," - говорится в сообщении HBO, опубликованном на платформе Medium.

Телекомпания HBO начала показ финального сезона культового сериала "Игра престолов". Свое мнение о причине популярности этого сериала высказал в эфире радио Sputnik доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

Предыдущий рекорд был установлен во время показа последней серии седьмого сезона сериала, ее посмотрели 16,9 миллиона человек.

Телеканал отмечает, что в среднем каждый эпизод предыдущего сезона смотрели 32,8 миллиона человек, ожидается, что во время показа восьмого сезона цифра "значительно возрастет".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний сезон сериала начался в апреле 2019 года.