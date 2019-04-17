Ученые Йоркского университета (Канада) предположили, что эволюция человеческого лица обусловлена потребностью в хороших социальных навыках. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи считают, что выживание людей зависело от формирования больших социальных сетей. В таких условиях жизненно важной оказалась способность к жестам и невербальному общению. Эти факторы наряду с диетой и климатом повлияли на форму лица современного человека. Сейчас люди могут выражать более 20 различных категорий эмоций, хотя их ранние предки не обладали таким свойством.

Для вымерших видов людей были характерны выступающие надбровные дуги, а у Homo sapiens лоб стал более гладким с отчетливыми бровями, способными выражать хорошо различимые эмоции. Лица современных людей стали в целом тоньше, что позволило демонстрировать сочувствие и узнавание.

Частично уменьшение лица также зависело от смены диеты, когда древние люди научились готовить пищу. В результате у них снизилась потребность в долгом жевании, что привело к сокращению объема челюстных мышц. Эта тенденция продолжилась с развитием сельского хозяйства и появлением городов с большим числом жителей.