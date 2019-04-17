Как сахар влияет на давление?
17 апреля 2019 04:31 127
Гипертония - это настоящая чума XXI века. Болезни, спровоцированные высоким давлением, являются причиной смерти более чем в 50%.
Как сообщает ToDay News Ufa, фруктоза повышает уровень мочевой кислоты, которая повышает кровяное давление. Мочевая кислота - это побочный продукт метаболизма фруктозы, передает Day.Az.
Кроме того, высокое кровяное давление часто связано с чрезмерной выработкой организмом инсулина и лептина в ответ на употребление полуфабрикатов и насыщенной углеводами пищи.
Повышение уровня инсулина и лептина в крови ведет к повышению давления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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