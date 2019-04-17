Несмотря на старания историков и этнографов, происхождение этих народов до сих пор неизвестно.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Лапландцы

Лапландцев также называют саамами и лопарями. Возраст этого этноса насчитывает не менее 5000 лет. Ученые до сих пор спорят, кто такие лапландцы и откуда они пришли. Одни считают этот народ монголоидным, другие доказывают, что лапландцы - палеоевропейцы. Язык саамов относят к финно-угорским языкам, но у лапландцев 10 диалектов саамского языка, которые настолько отличаются друг от друга, что могут называться самостоятельными. Это даже затрудняет общение одних лапландцев с другими.

Гуцулы

О значении слова "гуцул" до сих пор ведутся споры. Одни ученые считают, что этимология слова восходит к молдавскому "гоц" или "гуц", что значит "разбойник", другие - к слову "кочул", что значит "пастух". До сих пор нет сведений, откуда мог появится этот народ в Карпатах.

Гуцулов также называют "украинскими горцами". Среди них до сих пор сильны традиции знахарства. Гуцульских колдунов называют мольфарами. Они могут быть белыми и черными. Мольфары пользуются непререкаемым авторитетом.

Цыгане

Согласно лингвистическим и генетическим исследованиям, предки цыган покинули территорию Индии в количестве не превышающем 1000 человек. Сегодня в мире насчитывается около 10 млн цыган.

В Средние века цыган в Европе считали египтянами. Само слово Gitanes - производное от египтянина. Карты Таро, которые считаются последним сохранившимся осколком культа египетского бога Тота, были привнесены в Европу именно цыганами. Их не напрасно называли "фараоново племя". Поразительным было для европейцев и то, что цыгане бальзамировали своих покойников и хоронили в склепах, куда закладывали всё необходимое для жизни после смерти. Эти похоронные традиции живы у цыган и сегодня.

Евреи

Евреи - один из самых загадочных из ныне живущих народов. Долгое время считалось, что само понятие "евреи" скорее культурное, нежели этническое. То есть, что "евреев" создал иудаизм, а не наоборот. В науке до сих пор ведутся ожесточенные дискуссии о том, что изначально представляли из себя евреи - народ, социальный слой или религиозную конфессию.

Загадок в истории еврейского народа множество. В конце VIII века до нашей эры целиком исчезли пять шестых евреев - 10 из 12 этносообразующих родов. Куда они исчезли - большой вопрос. Есть версия, что от скифов и киммерийцев, как потомков 10 колен, происходят финны, швейцарцы, шведы, норвежцы, ирландцы, валлийцы, французы, бельгийцы, голландцы, датчане, ирландцы и валлийцы, то есть почти все европейские народы.

Дискуссионным остается и вопрос о происхождении ашкеназов, об их близости ближневосточным евреям.

Гуанчи

Гуанчи - аборигены Тенерифе. Тайна того, как они оказались на Канарских островах, до сих пор не разгадана, поскольку они не имели флота и не обладали навыками мореплавания. Их антропологический тип не соотвествовал широтам, где они обитали. Споры вызывают и прямоугольные пирамиды на острове Тенерифе, подобные пирамидам майя и ацтеков в Мексике. Неизвестно ни время их постройки, ни цель, с которой они возводились.

Баски

Возраст, происхождение и язык басков - одна из главных загадок современной истории. Баскский язык - эускара, считается единственным реликтовым доиндоевопейским языком, не относящимся ни к одной существующей ныне языковой семье. Что касается генетики, то согласно исследованию, проведенному в 2012 году National Geographic Society, все баски содержат набор генов, существенно отличающих их от других окружающих их народов.

Калаши

Калаши - малочисленный народ, живущий на севере Пакистана в горах Гиндикуша, является, наверное, самым известным "белым" народом Азии. Споры о происхождении калашей продолжаются и сегодня. Сами калыши уверены, что они - потомки самого Македонского. Язык калашей называют фонологически атипичным, он сохранил базовый состав санскрита. Несмотря на попытки исламизации, многие калаши сохранют многобожие.