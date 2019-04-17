Специфику двух советских ведомств, отвечавших за безопасность страны, - КГБ и ГРУ - нередко смешивают. Они изначально имели разную направленность, хотя сферы их деятельности иногда пересекались.

Как передает Day.Az, об этом пишет

Главное - безопасность

Зона ответственности КГБ находилась преимущественно внутри страны: это контрразведка и пресечение антисоветской деятельности, борьба с инакомыслием и национализмом, обеспечение правительственной связи и охрана партийного начальства. ГРУ в отличие от КГБ не занималось идеологической работой - ведомство отвечало за внешнюю разведку.

Но главное отличие двух силовых структур - их подчинённость. Если КГБ был в непосредственном ведении руководства страны, то ГРУ - Министерства обороны. Как отмечал французский писатель Жан Парвулеско, "КГБ - это продолжение партии, ГРУ - это продолжение армии". КГБ, по мнению Парвулеско, руководствовался принципом "патриотизм на службе коммунизма", ГРУ противоположным принципом - "коммунизм на службе патриотизма".

Впрочем, между КГБ и ГРУ было и общее поле деятельности - это проведение спецопераций за пределами СССР, которые осуществлялись либо в рамках обеспечения безопасности советских граждан за рубежом, либо с целью противостояния недружественным политическим режимам. Они могли действовать как независимо друг от друга, так и в тандеме.

Круг профессиональных интересов КГБ был достаточно широким. Отсюда и сложная структура ведомства, подразделявшегося на различные управления. К примеру, Управление "А" отвечало за аналитику, Управление "П" ведало "защитой интересов обороноспособности и экономического развития СССР", Управление "Т" обеспечивало безопасность на транспорте.

Особой структурой КГБ было так называемое Третье управление, или военная контрразведка. Здесь зона деятельности КГБ выходила за пределы Советского Союза, в частности ведомство координировало свою работу с военными округами, дислоцированными на территории государств членов Варшавского договора. Внутри страны контрразведка взаимодействовала с войсками МВД, выполняя совместные операции по противодействию организованной преступности и террористической деятельности.

ГРУ - организация в значительной степени закрытая, даже после развала СССР не так много информации доступно для общественности. Бывшие сотрудники ГРУ нюансы своей деятельности предпочитают не выносить на всеобщее обозрение. Ведь они работали во многих точках нашей планеты и могли быть облачены в военную форму любой армии мира.

В сфере интересов ГРУ находились фактически все доступные виды разведок: агентурная, войсковая, оперативная, радиотехническая, фотографическая, биологическая, радиотехническая, электронная, космическая. Три последние входили в 6-е управление ГРУ, которое имело свои центры как в СССР, так и за рубежом.

Успешное сотрудничество

Рождение спецназа ГРУ (или армейского спецназа) связано с появлением мобильных средств ядерного нападения и созданием в конце 1940-х Североатлантического альянса. Именно тогда возникла необходимость вывода из строя военных объектов противника, представляющих непосредственную угрозу безопасности СССР.

На плечи армейского спецназа возлагался широкий спектр действий: от ведения разведки в тылу противника и захвата важных с точки зрения обладания информацией лиц до диверсионных актов и уничтожения тактических ядерных средств НАТО.

В мае 1968 года в разгар вьетнамской войны прошла первая крупная операция спецназа ГРУ. Тогда мобильная группа из 10 диверсантов атаковала военный объект США на территории Камбоджи. Операция длилась всего 25 минут: за это время советские спецназовцы сумели угнать американский ударный вертолёт "Кобра", уничтожив остальные воздушные средства противника.

В 1981 году органами госбезопасности в режиме чрезвычайной секретности был сформирован спецотряд, в задачи которого входила защита интересов СССР как внутри страны, так и за её пределами. Он получил наименование "Вымпел". Изначально сюда отбирались исключительно сотрудники КГБ, позднее отряд стал пополняться военными. Его специфика - выслеживание террористов, захват зданий, освобождение заложников, ликвидация лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

По словам экспертов, обучение одного бойца "Вымпела" обходилось казне в 250 тысяч рублей. Отбор был чрезвычайно жёсткий, но вёлся он на добровольной основе. Прошедший обучение спецназовец свободно владел двумя иностранными языками и азами оперативной работы, имел великолепную альпинистскую, воздушно-десантную и армейскую подготовку.

Среди успешных операций "Вымпела" - освобождение взятых в заложники группой "Хезболлы" членов советского посольства в Бейруте, а также штурм дворца Амина в Кабуле. Последняя операция - пример совместного действия спецподразделений КГБ и ГРУ - "Альфы" и 154-го отдельного отряда специального назначения, созданного на базе "мусульманских батальонов".

В результате штурма дворца Тадж-Бек был ликвидирован захвативший в Афганистане власть Амин. Советские спецназовцы потеряли убитыми 7 человек и ранеными 36, при этом силы противника превосходили их вчетверо. В ночь после штурма под охраной сотрудников КГБ место главы Республики занял новый афганский лидер - Бабрак Кармаль.