Ученые назвали простой способ улучшить работу сердца
Постоянные занятия йогой способствуют снижению артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на kp.ru, сообщили специалисты Американской кардиологической ассоциации.
По данным исследователей, занятия йогой положительно сказываются сразу на нескольких жизненно-важных показателях. В частности, тренировки помогают снизить уровень холестерина и уменьшить индекс массы тела. Кроме того йога отлично помогает справляться со стрессом, а ученые утверждают, что переживания и тревога значительно повышают риск заболеваний сердца и сосудов.
Занятия йогой помогают снизить негативные последствия психологических перегрузок благодаря особым техникам глубокого дыхания и расслабления. Кроме того, такие практики способствуют повышению внимания человека к сигналам своего организма.
Отмечается, что новичкам и пожилым людям рекомендуется начать занятия с самых простых и щадящих упражнений, а больным с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением необходимо избегать поз, когда голова находится ниже уровня сердца.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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