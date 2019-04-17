Сенсация: Ванга предсказала пожар в Нотр-Даме
17 апреля 2019 10:04 543
После крупного пожара в Нотр-Даме, которого прогнозировала болгарская незрячая провидица Ванга, люди стали интересоваться с другими ожиданиями провидицы на 2019, сообщает Day.Az.
Главным ее пророчеством на 2019 год было то, что Земля устала от разрушительной деятельности людей и будет избавляться от них. Будет увеличиваться количество погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий.
Также она предрекла, что действия огромной страны повергнут весь мир в смятение.
Люди будут убивать друг друга из-за веры, считая такую жестокость оправданной.
- Случится война и много людей пострадает. Несчастья навалятся отовсюду. Многие народы затронет конфликт. Люди обеднеют, ходить будут без одежды не найдут для себя ни топлива ни света, - говорила Ванга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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