После крупного пожара в Нотр-Даме, которого прогнозировала болгарская незрячая провидица Ванга, люди стали интересоваться с другими ожиданиями провидицы на 2019, сообщает Day.Az.

Главным ее пророчеством на 2019 год было то, что Земля устала от разрушительной деятельности людей и будет избавляться от них. Будет увеличиваться количество погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий.

Также она предрекла, что действия огромной страны повергнут весь мир в смятение.

Люди будут убивать друг друга из-за веры, считая такую жестокость оправданной.

- Случится война и много людей пострадает. Несчастья навалятся отовсюду. Многие народы затронет конфликт. Люди обеднеют, ходить будут без одежды не найдут для себя ни топлива ни света, - говорила Ванга.