Молодая девушка в порыве игры вывела домашнего питомца на эмоции и мстительная кошка заставила пожалеть свою хозяйку, что та напала на неё, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Кошка не потерпела такого отношения к своей персоне и сначала чуть не вцепилась в лицо своей обидчице, а затем и вовсе, запрыгнув на диван, в буквальном смысле надавала по физиономии молодой особе. Видеоролик, появившийся в интернете в ноябре прошлого года, на днях был опубликован на странице развлекательного сообщества в Facebook, где за короткое время забавный сюжет набрал свыше 100 тысяч просмотров.

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