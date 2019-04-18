Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу - время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий.

Овен

Сегодня Овну будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Овна к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Телец

Сегодня Телец будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Телец может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Телец ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Они могут выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Близнецы даже готовы щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это они будут воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Рак

Сегодня Рак будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Раку захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Раку отличный повод отдохнуть.

Лев

Сегодня активность Льва будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Лев способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Льву вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Дева

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Девы: ей будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Девы один: "Конечно!". Она будет далека от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ей напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Весы

Сегодня день наделяет Весы огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Весов. Обычный, спокойный день не сможет разбудить их суперменское "Я". Зато если от Весов потребуется совершить трудовой подвиг, они почувствуют в себе первобытную силу, будто бы внутри у них проснулся настоящий вулкан!

Скорпион

Сегодня от Скорпиона бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у него лежит пропасть, которую у Скорпиона не будет сил преодолеть. Так что Скорпиону ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Стрелец

Сегодня фантазия Стрельца заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Стрельца будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Стрельца лучше, если жизнь сегодня поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Стрелец имеет шанс превзойти самого себя!

Козерог

Сегодня не лучший день для Козерога: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Козерог будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Водолей

Сегодня Водолею может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Водолея, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Водолея будет ужасен, как атомный взрыв!

Рыбы

Сегодня достижения Рыб будут во многом зависеть от того, с какой ноги они встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении они встали. Хотя их энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Рыб. Если они выберут позитив, то не пожалеют: с его помощью сегодня они способны творить чудеса!