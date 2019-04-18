Женщина нашла в торговом центре потерявшуюся девочку: ее действия спасли ребенка - ВИДЕО
18 апреля 2019 07:15 159
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Источник: Остроумно
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