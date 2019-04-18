Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые обнаружили в отложениях возрастом около 252 миллионов лет следы ртути, выпущенной в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, в которых накапливается этот металл. Затем ртуть вместе с дождем попала в Мировой океан, а потом и в морские отложения по всему миру, которые и изучили исследователи.

Ученые также выяснили, что центр извержений находился на территории современной Сибири, так называемых Сибирских траппов. Извержения длились сотни тысяч лет, причем происходили не только из вулканов, но и обычных трещин в земной коре. Кроме того, в атмосферу было выброшено около трех миллионов кубических километров пепла, что привело к повышению средней температуры на Земле примерно на десять градусов.

В результате оказались нарушены пищевые цепочки и повысилась кислотность морей, что привело к вымиранию порядка 96 процентов морских видов, 73 процентов наземных позвоночных и 83 процентов видов насекомых, а обеднение биологического разнообразия длилось около 60 тысяч лет.