В будущем количество солнечного света, доходящего до Земли, может снизиться из-за большого количества мусора в космосе. Об этом заявили ученые института динамики геосфер РАН, передает Day.Az со ссылкой на ura.news.

"Происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора, что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу", - говорится в докладе специалистов, подготовленном к конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы". Как отмечают ученые, сейчас оптическая толщина мелкого космического мусора не представляет собой значительной величины", передает портал News.ru. По мнению исследователей, ситуация может серьезно измениться в обозримом будущем.

Скопления мусора в космосе образуются из-за того, что крупные обломки различных космических аппаратов сталкиваются друг с другом и образуют рой мелких частиц. Они, в свою очередь, распадаются на еще более мелкие составляющие и также скапливаются в кучи. Это приводит к тому, что число обломков в космосе растет в геометрической прогрессии. Сейчас, по оценкам российских ученых, общий объем космического мусора составляет 7,2 тысячи тонн.