Ученые из Обернского университета провели обзор исследований, показавший, какие опасности таят в себе выгулы кошек. Как выяснилось, домашние питомцы в три раза чаще подхватывают инфекции разного рода. Подробности научной работы опубликованы в издании Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Как показал анализ, гуляющие на улице кошки могут подхватывать круглых червей с передачей детям, что может вызвать лихорадку, боль в животе и в редких случаях, судороги. Среди часто встречающихся переносимых паразитов Toxoplasma Gondii, который способен распространяться на владельцев кошек и связан с депрессией и шизофренией у людей. Часто эти инфекции попадают и от зараженных диких животных, и эти риски были выше в более высоких широтах из-за большего числа паразитарных инфекций в дикой природе. Особенно это касается котят, которые являются более уязвимыми к опасностям внешней среды. Передача патогенов чаще всего происходит через слюну, прикосновения или из воздуха. Точная статистика такова: гуляющие кошки в 2,77 раза чаще домашних любимцев заражаются патогенами независимо от того, как первоначально произошла передача.

"Хотя мы не всегда выступаем за то, чтобы все домашние животные были ограничены в пределах помещения, но определение маршрутов и факторов риска может быть полезным для снижения риска паразитарной инфекции", - отметили ученые.