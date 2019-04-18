Издевательства в школе влияет на всю будущею жизнь. Жертвы школьных хулиганов чаще становятся безработными и меньше зарабатывают, сообщает Day.Az со ссылкой на gazeta.spb.ru.

Почти половина опрошенных учеников сообщили о том, что в возрасте от 14 до 16 лет подвергались каким-либо видам школьных издевательств (буллингу).

Британские ученые выяснили, что травля увеличивает для ее жертв вероятность стать безработным в возрасте 25 лет примерно на 35 процентов и снижает доходы примерно на 2 процента. Среди последствий также отмечено снижения адаптации к взрослым ролям. Более того, 40 процентов людей старше 25 лет, которые подвергались издевательствам, в средней школе страдают различными психическими расстройствами.

Как сообщает издание The DailyMail , исследователи изучили конфиденциальные данные о более чем 7000 школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Данные состояли из информации о том, как часто над детьми издевались, и какого рода издевательствам они подвергались.

Выяснилось, что чаще всего дети страдали от обидных прозвищ, исключения из социальных групп, угроз насилия. Они также обнаружили, что буллинг существенно снижает успеваемость жертв.

Как отмечают ученые, запугивание может затронуть каждого; тех, кто издевается, тех, над кем издеваются, и тех, кто стал свидетелем издевательств.

Запугивание связано со многими негативными последствиями, включая воздействие на психическое здоровье и употребление психоактивных веществ.

Плохо всем

Дети, которые подвергаются издевательствам, чаще испытывают депрессию и беспокойство, повышенное чувство грусти и одиночества, а также потерю интереса к занятиям, от которых они раньше получали удовольствие. Жертвы травли чаще жалуются на здоровье, у них снижается успеваемость, они чаще пропускают занятия или бросают школу. При этом противостоять школьной травле могут лишь немногие.

Школьным хулиганам буллинг на пользу также не идет. Дети, которые запугивают сверстников, во взрослой жизни чаще становятся преступниками, а также злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

Свидетели буллинга также в будущем будут чаще употреблять табак, алкоголь или наркотики и иметь проблемы с психическим здоровьем, включая депрессию и тревогу. Полный текст исследования ученые обещают представить на ежегодной конференции Королевского экономического общества в конце апреля 2019 года.

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