Найдены неизвестные фотографии Гитлера
Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера нацистской Германии Генрихом Гофманом. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как отмечает издание, в ходе оцифровки Шнайдеру пришлось обработать более 41 тысячи стеклянных фотопластинок с изображением Гитлера, многие из них были сломаны, и специалисту приходилось собирать их по частям. В результате Шнайдеру удалось обнаружить редкие и ранее неизвестные снимки.
В частности, была обнаружена одна из самых ранних официальных фотографий фюрера, на которой он запечатлен вместе с немецкой овчаркой. Предположительно, снимок был сделан в 1923 году.
Кроме того, была найдена фотография, где Гитлер сидит в окружении последователей и почитателей в кафе, а также снимок, на котором фюрер запечатлен рядом со своими сподвижниками Йозефом Геббельсом, занимавшим с 1933 года пост министра пропаганды нацистской Германии, Генрихом Гиммлером, ставшим в 1929 году рейхсфюрером СС, и Рудольфом Гессом, который также входил в круг ближайших соратников фюрера.
В ближайшее время все фотографии планируется разместить в открытом доступе в сети.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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