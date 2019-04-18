В разгар Второй мировой войны Германия вела переговоры с Великобританией и США о заключении сепаратного мира. Третий рейх вместо Адольфа Гитлера в таком случае должен был возглавить дипломат Франц фон Папен. Однако советская разведка помешала реализации этих планов.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

В поисках мира

Для немцев основным каналом для установления связи с западными союзниками на предмет переговоров о заключении сепаратного мира стала Турция. Как у Лондона, так и у Берлина имелась в этой стране обширная резидентура. Установлением контактов с англичанами занимался бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг.

В Лондоне при этом проявляли определенный интерес к заключению сепаратного мира с Германией. Британские аналитики справедливо полагали, что в случае разгрома Третьего рейха СССР будет господствовать в Европе. Тогда как договор с Германией, прекращение боевых действий на западном фронте и продолжение на восточном обезопасит Запад и позволит наблюдать за развитием ситуации со стороны.

Подходящая фигура

По воспоминаниям начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова, Гитлер был для союзников слишком одиозным политиком, с которым Лондон и Вашингтон вряд ли стали бы заключать мирный договор. Поэтому в нацистской партии созрел заговор, целью которого было отстранение от власти фюрера, в результате чего государство должен был возглавить бывший вице-канцлер Франц фон Папен, который устраивал союзников.

С 1939 года он занимал должность посла в Турции. Одним из основных направлений его работы было подтолкнуть Анкару к участию в войне на стороне Берлина или, как минимум, предотвратить ее вступление в ряды антигерманских сил. Фон Папен принял у себя Шелленберга и согласился, учитывая свои дипломатические связи, подготовить переговоры с англичанами и американцами, исключив из этого процесса Советский Союз. При этом о переговорах знала часть верхушки нацистской партии, включая главу СС Генриха Гиммлера.

План союзников

В октябре 1941 года в Стамбул прибыл американский дипломат Теодор Морде. Он привез с собой секретный план, разработанный совместно с Великобританией и США. В документе были обозначены пункты возможного мирного договора.

Помимо прочего, союзники гарантировали, что Германия будет ведущей экономической силой в Европе. При этом Лондон и Вашингтон не возражали, чтобы в состав германского государства входили территории соседних стран (в том числе чехословацкие Судеты), где компактно проживает немецкое население.

Предполагалось также, что Германия вместе с Великобританией и США войдет в так называемую великую тройку - группу лидирующих в экономическом и политическом плане мировых держав.

Как отмечал Павел Судоплатов, фон Папен был ключевой фигурой, вокруг которой вращались намерения Лондона и Вашингтона. В Кремле заключение сепаратного мира допустить не могли, ведь в таком случае вся военная мощь Третьего рейха обрушилась бы на СССР. В итоге в Москве приняли решение устранить бывшего вице-канцлера.

Покушение

Спецоперацию разрабатывал сотрудник НКВД Наум Эйтингон, прибывший осенью 1941 года в Турцию под фамилией Наумов. Тогда же в страну была переброшена группа агентов из числа болгар.

Операция была намечена на 24 февраля 1942 года. Исполнителем стал болгарин турецкого происхождения Омер Токката.

В назначенный день в 10 утра фон Папен появился на бульваре Ататюрка в Анкаре. Поджидавший дипломата спецагент попытался приблизиться к нему и бросить бомбу. Однако взрывное устройство сработало в руках Токката.

В результате спецагент погиб, а фон Папен отделался легкими травмами. Турецкое правительство практически сразу выдвинуло обвинения в адрес СССР, требуя выдать советских агентов, причастных к организации покушения.

Несостоявшийся мир

Несмотря на то, что фон Папена ликвидировать не удалось, Судоплатов подчеркивал, что в целом операция прошла успешно. В докладе Иосифу Сталину он подчеркивал, что теперь напуганный германский дипломат откажется от участия в разработке сепаратного мира. Так и произошло. Переговоры через фон Папена немцы и союзники прекратили, да и в целом идею заключения сепаратного мира отложили в долгий ящик.

Свидетельством этому стал перенос центра неформальных контактов между Берлином, Лондоном и Вашингтоном из Турции в Швецию. Посреднической миссией там занимались банкиры братья Валенберги.

Тем не менее, памятуя о деле фон Папена и учитывая постепенно менявшуюся в пользу СССР обстановку на восточном фронте, а также популярность Советского Союза у простых обывателей на Западе, Лондон и Вашингтон так и не решились пойти на заключение мира с нацистами.