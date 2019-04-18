Хотя еще к осени 1941 года стало ясно, что немецкий план блицкрига провалился, Советский Союз остро нуждался в помощи союзников, поступавшей по ленд-лизу. Оружие и боевая техника, а еще продовольствие, нефтепродукты, станки, металлы, каучук и текстиль - без всего этого армия и население СССР испытывали бы куда большие трудности. Товары с Британских островов доставлялись в советские порты Мурманск и Архангельск. Всем нам хорошо известны караваны PQ, об одном из которых (самом неудачном) написал В. Пикуль. Были и обратные рейсы.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Караван QP-11

Помощь союзников была, конечно, не безвозмездной. Караваны, которые носили индекс QP, везли в Великобританию в основном лес. Бывали и более ценные грузы. Сформированный в апреле 1942 года QP-11, помимо древесины, был "укомплектован" 93 ящиками, о содержимом которых в официальных сопроводительных документах информации не было.

В артиллерийском погребе флагманского крейсера "Эдинбург" находилось 465 золотых слитков общим весом почти пять с половиной тонн и оценочной стоимостью 460 млн рублей в пересчете на сегодняшние деньги. То ли информация о грузе просочилась через немецкую агентурную сеть, то ли сыграла роль роковая случайность, но немецкая авиация обнаружила QP-11 29 апреля 1942 года, на следующий день после его отправления из Мурманска.

Нападение на караван

Информация о местонахождении и курсе каравана была передана в Управление Кригсмарине и для уничтожения транспортных судов и конвоя противника были отправлены семь подводных лодок, среди которых была U-456 капитан-лейтенанта Макс-Мартина Тайхерта.

30 апреля караван был торпедирован. Адмирал сначала решил отбить атаку вместе с эсминцами и вступил в бой с "волчьей стаей", но, понимая ценность груза, изменил свое решение и пошел на прорыв, направляясь в сторону Исландии. Несмотря на выполнение всех необходимых противолодочных маневров, "Эдинбург" наткнулся на затаившуюся U-456. Макс-Мартин Тайхерт выпустил в сторону крейсера две торпеды. Обе попали в цель, практически полностью лишив крейсер подвижности. На помощь флагману выдвинулись два британских эсминца, которые отогнали подлодки и, взяв крейсер под эскорт, направились вместе с ним обратно - в Мурманск. Еще была надежда спасти и корабль, и груз.

Но немцы не собирались так просто оставлять жертву, и уже 2 мая она была обнаружена и опять атакована теперь уже при поддержке трех немецких эсминцев. И хотя "Эдинбург" отважно отстреливался и вывел из боя германский флагман, третье попадание торпеды сделало невозможным продолжение пути в Мурманск. Чтобы груз не достался врагу, крейсер торпедировали и затопили свои же эсминцы, предварительно приняв его команду на борт.

Возвращение золота

После войны место затопления "Эдинбурга" было объявлено массовым захоронением моряков, а потому по закону никаких поисково-спасательных работ там проводиться не могло. Но золото манило своей ценностью, и в 1981 году правительствам СССР и Великобритании удалось договориться о совместной операции. Почти все золото (за исключением 34 слитков) было поднято. 45% от его стоимости досталось компании, выполнявшей спасательные работы, 2/3 оставшегося отошли СССР, остальное - Британии. Спустя пять лет при повторной операции удалось достать еще 29 слитков, остальное золото так и не было найдено.