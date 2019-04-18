После революции 1978 года в Афганистане пришла к власти Народно-демократическая партия, взявшая курс на построение социалистической республики в стране. Но у партии было много врагов, и правительству пришлось призвать на помощь советскую армию. Войска СССР поддерживали Демократическую республику Афганистан в 1979-1989 гг., ведя бои против моджахедов, вооруженной оппозиции. Без советской армии устоять социалистическая республика не могла - вскоре после ухода советских войск, в апреле 1992-го, ДРА была ликвидирована.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Последний настоящий бой (а не полицейская акция или мелкая стычка) советской армии против армии противника состоялся именно здесь, в Афганистане. Это произошло уже после решения о выводе войск из этой страны и меньше чем за месяц до того, как последняя колонна была выведена (15 февраля 1989 года). С 23 по 26 января 1989-го была проведена крупная войсковая операция под кодовым названием "Тайфун" (как ни странно, немецкая операция по наступлению на Москву в 1941 году называлась так же). Перед уходом из Афганистана советская армия должна была нанести "большой ущерб силам оппозиции в центральных и северных провинциях страны": Парван, Баглан и Кундуз. Это дало бы преимущество ДРА, остающейся в одиночестве сражаться со своими многочисленными врагами.

Главной силой операции стали 108 и 201 мотострелковые дивизии, созданные и прославленные еще во время Великой Отечественной войны, включавшие в себя гвардейские полки и прошедшие в Афганистане десятилетний боевой путь. Под командой генерал-лейтенанта Б. В. Громова (по легенде, он выйдет из Афганистана последним) советские войска атаковали моджахедов Ахмада-Шаха Масуда (в будущем он уничтожил ДРА и стал министром обороны нового Афганистана). Были нанесены мощные артиллерийские и авиаудары по местам расположения его отрядов, которые были отлично известны советской армии. Заработали сотни орудий и минометов. После этого советские части принимали пленных из предварительно окруженных ими кишлаков.

В то время, когда все уже знали о скором выводе войск СССР, боевики не атаковали советские части, а те, в свою очередь, их: все равно ведь противостояние должно было скоро закончиться, к чему снова лить кровь. Но эта договоренность была нарушена операцией "Тайфун". Кто принимал окончательное решение о ее проведении, неизвестно.

Насколько больших успехов достигла операция, судить сложно: боев пехоты и последующих подсчетов потерь противника практически не велось. Было сожжено несколько кишлаков - зимой боевики базировались там, среди мирных жителей. За время операции погибло лишь несколько советских воинов. Зато мирных афганцев - более тысячи. Чтобы не продлевать войну, Масуд решил не мстить советской армии и не атаковал в ответ. Уходящим советским бойцам афганцы показывали тела убитых в ходе "Тайфуна" детей. Так как сопротивляться авиации и артиллерии душманы практически не могли, дать отпор советским войскам удавалось немногим. Погибшие советские военнослужащие расстались с жизнью, принимая пленных. Так, майор Юрасов принимал идущих сдаваться боевиков. Когда они подошли, подняв руки, из-за их спин внезапно была дана пулеметная очередь. Юрасов погиб.

Так бесславно закончились последние бои советской армии. Афганистан был последней страной, где советские войска вели войну. В военном смысле они практически победили, но в политическом смысле СССР пришел к поражению. Социализм оказалось невозможно удержать не только в Афганистане, но даже и самом Советском Союзе. Афганская война, унесшая 15 247 жизней граждан СССР (еще 313 пропали без вести, 131 тыс. была ранена), нанесла по советскому государству ощутимый удар. Помимо прямых финансовых расходов (война потребовала около $80 млрд), СССР понес идеологический, репутационный ущерб как на международной арене, так и внутри страны: советские граждане не желали ни воевать, ни посылать на войну своих детей и братьев ради установления в далекой чужой стране нежеланного ее народом социализма. Тем более что социализм не принес счастья и советскому народу. Афганистан, замученный гражданской войной 1980-х, стал в 1990-2000-е источником терроризма и наркотиков (оттуда они шли в Российскую Федерацию), а также местом расположения военных сил НАТО вблизи границ РФ.