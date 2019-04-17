В Ботсване добыли алмаз редчайшего синего цвета.

Об этом сообщается на сайте Mining.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О находке объявила ботсванская государственная компания Okavango Diamond Company в среду, 17 апреля. Алмаз имеет овальную форму, его масса составляет 20,46 карата.

Самородок назвали "Голубой Окаванго" в честь дельты Окаванго - самой большой внутренней дельты планеты, которая при этом не имеет стока в мировой океан.

Голубой цвет считают самым необычным для алмазов. Драгоценные камни приобретают такой оттенок благодаря примесям бора.

Синие бриллианты массой в один карат могут стоить от 150 до 170 тысяч долларов.

В июле 2018 года крупнейшая в мире алмазодобывающая российская компания "Алроса" сообщила об обнаружении алмаза, формой и окраской похожего на футбольный мяч. Уникальный драгоценный камень массой 0,5 карата обнаружили в Архангельской области. Камень предложили назвать "Игорь Акинфеев" - в честь вратаря сборной России по футболу.