Найден алмаз самого необычного цвета
В Ботсване добыли алмаз редчайшего синего цвета.
Об этом сообщается на сайте Mining.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О находке объявила ботсванская государственная компания Okavango Diamond Company в среду, 17 апреля. Алмаз имеет овальную форму, его масса составляет 20,46 карата.
Самородок назвали "Голубой Окаванго" в честь дельты Окаванго - самой большой внутренней дельты планеты, которая при этом не имеет стока в мировой океан.
Голубой цвет считают самым необычным для алмазов. Драгоценные камни приобретают такой оттенок благодаря примесям бора.
Синие бриллианты массой в один карат могут стоить от 150 до 170 тысяч долларов.
В июле 2018 года крупнейшая в мире алмазодобывающая российская компания "Алроса" сообщила об обнаружении алмаза, формой и окраской похожего на футбольный мяч. Уникальный драгоценный камень массой 0,5 карата обнаружили в Архангельской области. Камень предложили назвать "Игорь Акинфеев" - в честь вратаря сборной России по футболу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!