Ни для кого не секрет, что каждая коллекция от маэстро Джорджио Армани делает вас привлекательным и элегатным, где бы вы ни находились! Свою коллекцию в этот раз кутюрье предлагает в нежных тонах белого, кремового и лазурных цветов. Впечатления усиливают бархатные и текучие ткани и мягкие силуэты, а аксессуары нежно дополняют образы. Коллекция позволяет выбрать как casual look-и, так и наряды для особенных мероприятий и в обоих стилях демонстрируют неповторимую изысканность!

В первом женском образе вы будете излучать уточенность и грациозность. Классическому белому платью придают шарм кожаные босоножки, а красный кошелек в гармонии с сережками ручной работы добавит еще больше блеска образу дамы. Мужcкой костюм от Giorgio Armani - это классика сезона. Вы можете быть уверены: модели из коллекции от Giorgio Armani сделают вас самыми неотразимыми в торжественные вечера!

Второй женский образ с брюками оверсайз и футболкой со знаковым принтом в виде логотипа Giorgio Armani передает лучшие традиции повседневной свежести. А модные кроссовки от Giorgio Armani - must have в гардеробе модной женщины. Радует глаз своим спокойным цветом и удобным покроем спортивный костюм из мужского look-а в сочетании с фирменной футболкой Borgonuovo и сникерсами. Спортивный шик для приятного времяпровождения подходит для уверенных в себе женщин и мужчин, которые любят выделяться своей грациозностью абсолютно всегда.

Приобрести новую коллекцию бренда можно в бутике Giorgio Armani по адресу Проспект Нефтчиляр, 151 и Port Baku Mall.