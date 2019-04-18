Крупная лягушка избежала участи быть съеденной в китайском ресторане. Увидев нож, она начала издавать душераздирающие звуки, похожие на кошачье мяуканье.

Шеф-повар, который хотел приготовить из лягушки-быка блюдо, решил пожалеть земноводное и сохранить ей жизнь, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Жалобные крики спасли жизнь не только мяукающей лягушке, но и двум ее подругам, которые также предназначались для приготовления местного деликатеса, пишет Daily Mail.

С просьбой оставить жабу в живых повар обратился к владельцу ресторана. Лягушку решено было спасти, теперь она станет домашним питомцем и уже вряд ли попадет на разделочную доску.

Лягушка-бык - одна из самых крупных представителей своего вида. Размер гигантской жабы может превышать 15-20 сантиметров в длину. В природе эта ленивая хищница питается насекомыми, более мелкими лягушками, может заглотнуть мышей и даже небольших птиц.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

