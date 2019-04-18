Работающий шеф-поваром в стамбульском ресторане Hatay Medeniyetler Sofras повар Бурак Оздемир (Burak Özdemir) вновь продемонстрировал свое кулинарное мастерство. На этот раз ему на стол попала невероятных размеров индейка, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Или же это страус?

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