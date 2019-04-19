Этот мужчина регулярно заказывал пиццу в течение 10 лет, вы не поверите, что с ним произошло - ВИДЕО
19 апреля 2019 09:15 388
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник: JUSTFUN
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
18 Апр. 17:12 13 237
-
18 Апр. 17:37 12 364
-
18 Апр. 16:25 9 765
-
18 Апр. 16:48 9 299
-
18 Апр. 17:24 8 423