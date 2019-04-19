Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня - невоздержанность на язык, которая может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!

Овен

Сегодня лучшей музыкой для ушей Овна станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Овну подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Овну смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это сегодня Телец способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Близнецов спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня они сумеют показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Рак

Сегодня Рак, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - сегодня у Рака получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Лев

Сегодня страсть Льва к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Лев будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Дева

Сегодня день склоняет Деву к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ей вариантов поразвлечься, в Деве проснется талант организатора, и она быстро придумает с кем, когда и куда ей можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Девы может быть обширной. Но самое лучшее, что может она сделать сегодня, - это провести время с тем, кого любит.

Весы

Сегодня Весам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у них на лице. Больше того, Весы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Весов сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!

Скорпион

Сегодня Скорпион способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Скорпион будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Скорпиону специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Стрелец

Сегодня любознательность Стрельца не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Стрельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Стрельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Козерог

Сегодня Козерог способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же - мысли Козерога будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Возможно, только к концу дня Козерогу удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Водолей

Сегодня Водолей будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Водолей будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ними какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение они способны превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Рыб в таком поведении, - их искренность: затевая спор, они верят, что пытаются уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.