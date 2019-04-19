Европейские ученые определили причину, которая вызывает у людей кошмары по ночам. Как передает Day.Az, об этом пишет Известия.

Десятки добровольцев приняли участие в эксперименте специалистов из Финляндии, Швеции и Великобритании. Их мозг сканировали во время сна и после него. Ученые наблюдали, как мозг обрабатывает сложные эмоции, такие как гнев, любопытство и другие.

Оказалось, что ночные кошмары возникают из-за асимметрии в синхронизации активности половин мозга спящего. В левой части происходит активная деятельность, а в правой, напротив, зафиксирована наименьшая активность. Именно левое полушарие отвечает за большое количество злых и неприятных сновидений.

Ученые уверены, что открытие позволит найти способ контролировать плохие сны и психические расстройства.