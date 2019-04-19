Названа причина ночных кошмаров
Европейские ученые определили причину, которая вызывает у людей кошмары по ночам. Как передает Day.Az, об этом пишет Известия.
Десятки добровольцев приняли участие в эксперименте специалистов из Финляндии, Швеции и Великобритании. Их мозг сканировали во время сна и после него. Ученые наблюдали, как мозг обрабатывает сложные эмоции, такие как гнев, любопытство и другие.
Оказалось, что ночные кошмары возникают из-за асимметрии в синхронизации активности половин мозга спящего. В левой части происходит активная деятельность, а в правой, напротив, зафиксирована наименьшая активность. Именно левое полушарие отвечает за большое количество злых и неприятных сновидений.
Ученые уверены, что открытие позволит найти способ контролировать плохие сны и психические расстройства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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