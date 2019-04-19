Большую часть "населения" сталинского ГУЛАГа составляли русские и представители других коренных национальностей СССР. Однако встречались в лагерях и выходцы из дальнего зарубежья, в том числе американцы. Причем граждан США было довольно много.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Американец? Значит, шпион!

После революции Страна Советов отчаянно нуждалась в квалифицированных кадрах. Первые американцы начали приезжать в СССР еще в 1920-е годы, поначалу это были преимущественно энтузиасты левых идей, а впоследствии технические специалисты. Пик иммиграции пришелся на 1931-й, когда в США бушевала Великая Депрессия. По некоторым данным, в государство победившего пролетариата перебрались до 10 тыс. американцев.

Показательна судьба мэра американской индустриальной колонии "Кузбасс" в городе Кемерово Джона Тучельского. Он был потомственным рабочим завода Форда и членом "Общества технической помощи России". После расформирования колонии в 1926 году Тучельский принял советское гражданство и переехал в Горький, где в 1938-м был обвинен в шпионаже. Жизнь американца оборвалась "на полпути" к лагерю - он скончался в тюремной больнице Горького.

По политическим причинам в 1935 году приехал в СССР уроженец штата Нью-Йорк Томас Сговио. Его отца - коммуниста Джозефа Сговио депортировали из Америки, и семья осела в Москве. Томас выучился на художника и работал в одном из советских издательств. В 1937-м был арестован Джозеф Сговио, Томаса сотрудники НКВД задержали в 1938 году у ворот американского посольства. Поначалу иностранца, признанного "социально опасным элементом", обрекли на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, но в общей сложности он провел в ГУЛАГе и на поселении 16 лет. Освободился Томас Сговио в 1954-м, а уехать из СССР смог только еще через 6 лет. В книге "Дорогая Америка" художник описал свой опыт сокрушительного разочарования в коммунистических идеях. Воспоминания Томаса Сговио о работах в золотодобывающих шахтах на Колыме впоследствии использовал Александр Солженицын.

Заложники войн

Второй крупный приток американцев в лагеря пришелся на сороковые-пятидесятые. В этот период в изоляцию угодили бывшие узники нацистских концлагерей, освобожденные Красной Армией. Из 31 тыс. американцев в США вернулись лишь 11 тыс. Многих других после проверки чекистами ждал путь в ГУЛАГ. В 1996 году газета "Нью-Йорк Таймс" писала о 500 американских военнопленных, "оставленных Сталиным в качестве разменной монеты". Разделили их участь солдаты, участвовавшие в оккупации Берлина и по разным причинам оказавшиеся в советской зоне.

Незавидная судьба ждала американских солдат, которые сражались в Корейской войне 1950-1953 годов и попали в плен к коммунистам. В частности, речь идет о трех десятках пилотов и штурманов сбитых над Кореей истребителей F-86 - есть предположение, что их знания использовали советские авиастроители.

В США даже составили карту, на которой были отмечены точки контактов свидетелей с американцами в лагерях - таких случаев насчитываются сотни. Некоторые из подобных историй попали в отчеты "Совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести".

Например, в августе 1949 года немецкий военнопленный встречал в пересыльном лагере № 58 в Воркуте светловолосого американского полковника, в совершенстве владевшего немецким языком. Полковник рассказал ему, что во время Второй мировой войны был заброшен в качестве разведчика в тыл к немцам и попал в плен в восточной Германии. Каким образом оказался в СССР - неизвестно.

Известны имена 22 американских военнопленных, которых из Кореи доставили в лагерь Кировский под Красноярском в 1951 году. Их сохранила женщина-уборщица, передавшая пленным карандаш и обрывок газеты, чтобы они написали о себе. Фамилии Фостер, Хэтч, Джонсон, Ларсон и другие соответствуют фамилиям американцев, пропавших без вести в Корее. Многие пленные, как считают исследователи, оставались в советских тюрьмах и психбольницах даже после расформирования ГУЛАГа, хотя официально Советский Союз всегда отрицал, что насильно удерживает кого-то из американцев.