Мусульмане придают большое значение именам, которые носят люди. Последователи пророка Мухаммеда называют своих детей, как положено в соответствии с религией. Принимая ислам, ранее принадлежавший к другой конфессии человек обязан сменить имя. Но его выбор - дело не простое, ведь мусульманина не могут звать, как угодно. Для приверженцев этой религии существуют запрещенные и нежелательные имена.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Какими они должны быть?

Поскольку ислам зародился на арабской земле, большинство ученых-богословов считают, что наиболее подходящими для мусульман являются имена коренных жителей Палестины, Иордании, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ и соседних с ними государств. Как правило, после принятия ислама различные народы заимствуют арабские имена, чтобы подчеркнуть свою приверженность этой религии.

Впрочем, этот процесс многосторонний. И представители разных народов часто дают своим детям персидские, турецкие, киргизские, малайские, берберские, таджикские и другие имена. Хотя арабские богословы не рекомендуют жителям своих стран их перенимать. Распространяя ислам на другие страны, они тем самым пытаются усилить свое политическое и культурное влияние. Население государств, перенявших арабские имена, по определению, должно лояльно относиться к наставлениям со стороны представителей ОАЭ или Саудовской Аравии, к примеру.

Это не значит, что жители разных стран, приняв ислам, обязаны отказаться от своей национальной идентичности. Просто мусульманин должен четко понимать, что означает то или иное имя, и быть уверенным, что оно не противоречит религиозным канонам.

"Правильными" считаются имена, если они: легко запоминаются; имеют хорошее значение; благозвучные; не слишком длинные; их носили сподвижники пророка, праведники.

Нежелательные имена

Исламский богослов Шейх Мухаммад Салех аль-Мунаджжид после анализа религиозных текстов составил подробный список имен, которые не подобает давать мусульманским детям.

1. В частности, нежелательно, если имя человека не соответствует его национальности и социальной среде, в которой он живет. Это может создать проблемы самому человеку.

2. Неблагозвучные имена часто вызывают насмешки, что способно негативно отразиться на мировосприятии их носителей.

3. Имена девочек не должны иметь эротического значения, иначе у них могут выработаться ложные стереотипы в поведении. К нежелательным относятся: Мигнадж (игривая, кокетливая), Фатен (очаровывающая, соблазняющая), Гада (привлекательная походка), Висаль (сексуальная) и некоторые другие.

Имя Асия (непокорная, своенравная) тоже не подходит, так как оно может повлиять на поведение девочки: "Раз родители меня так назвали, они хотят, чтобы я была такой".

4. Не одобряют мусульманские богословы и обычай давать детям имена в честь известных актеров, певцов, музыкантов. Поклоняться кому-то подобно идолу, они считают недостойным. Особенно плохо, если кумир ведет "неправедный" образ жизни, ведь ребенок может взять пример с такого человека.

5. Не стоит называть детей и в честь политических деятелей, запятнавших свою репутацию, а также фараонов Древнего Египта и правителей прошлого, повинных в преступлениях против целых народов.

6. Нежелательны и имена, указывающие на какой-либо грех или преступление. Например, Саррак (вор) или Залим (тиран, деспот).

7. Если имя распространено среди представителей народов, основная часть которых не исповедует ислам, то оно тоже не подходит. Как Джон, Иван, Жан, Хуан, Йохан или Джованни.

8. Некоторые люди могут назвать своего ребенка в честь какого-либо животного или птицы. Это допустимо, если речь идет о подчеркивании положительных качеств тех или иных представителей фауны: смелость, сила, мудрость, благородство. Но не стоит использовать названия животных, которые могут быть восприняты как оскорбление. Например, Тейс (козел) или Химар(осел) и т.п.

9. Мужские имена, которые заканчиваются на "аль-ислам" или "ад-дин" (религия), мусульманские богословы считают слишком хвастливыми и нескромными. Они не рекомендуют людям возвеличивать своих сыновей: ведь мужчины должны сами проявить свои лучшие качества, тогда их будут уважать другие.

Нежелательны, к примеру, такие имена: Зияуддин (сияние религии), Нуруддин (свет религии), Захабуддин (золото религии),Нурулислам (свет ислама), Сайфулислам (меч ислама), Насеруддин (помощник религии), Масуддин (алмаз религии) Мухъиддин(оживляющий религию) и т.д.

10. Имена с другими окончаниями тоже могут быть нескромными. Так, Барра (благочестивая), Абид (поклоняющийся) илиТакъи (богобоязненный) порой не соответствуют их носителям, как и Хаким аль-Хуккам (правитель правителей), Ситтунниса(госпожа всех женщин), Шахиншах (шах всех шахов).

11. По мнению отдельных богословов, не стоит называть детей именами ангелов: Джабраил, Исрафил, Микаил и другие. Иранское имя Ферешта (ангел) тоже относится к нежелательным, как и Маляк, которое значит "ангел" по-арабски.

11. Называть детей в честь известных сур Корана (Ясин, Таха, Хамим) тоже не правильно, по мнению богословов.

Запрещенные имена

Существуют имена, которые прямо запрещены в исламе. По идее, узнав об этом, их носители должны тут же назваться как-нибудь по-другому, если они правоверные мусульмане.

1. Категорически нельзя давать детям имена Всевышнего, у которого их немало. Давайте перечислим: Аллах, Аль-Халик(создатель), Малик-аль-мулюк (царь царей), Аль-Куддус, Ар-Рахман, Аль-Ахад, Аль-Хакам, Ас-Самад, Аль-Джаббар, Ар-Раззак,Аль-Мутакаббир , Аль-Ахир, Аль-Авваль, Аллямуль-гуюб и Аль-Батын.

Считается, что самым неугодным Всевышнему именем является Малик-аль-мулюк, поскольку царем всех царей может быть только Создатель. Называться так - это прямо бросать вызов его верховной власти.

2. Под строгим запретом находятся имена, значение которых может соответствовать лишь пророку: Сайид-Валяд-Адам(господин сынов Адама), Сайидуль-кулль (господин всех) и Сайидуннас (господин людей).

3. Как известно, арабское слово "абд" означает "раб". И хотя существует много имен, начинающихся так, мусульманин не может назвать своего сына иначе, чем Абдалла или Абдулла (раб Аллаха). То есть, под запрет попали: Абдулузза (раб аль-Уззы),Абдуддар (раб ад-Дара), Абдулкааба (раб Каабы), Абдуали (раб Али), Абдулмасих (раб Мессии), Абдулхусейн (раб аль-Хусейна),Абдулхаджар (раб камня), Абдуннаби (раб пророка), Абдушамс (раб Солнца) и т.п.

Известно, что некие Абдулкааба и Абдулхаджар после встречи с пророком Мухаммедом сменили свои имена на легитимное Абдулла.

4. Разумеется, имена языческих богов и идолов, которым поклоняются разные люди, для последователей ислама находятся под строжайшим запретом. Это и древнегреческий Зевс, и ацтекский Тонатиу, и Эрзули-Фрэда из пантеона вуду, и скандинавская Фригг, и славянская Лада, и многие другие. Среди иранцев встречаются Санам (идол) и Элаха (богиня), они тоже в "черном списке".

5. И конечно, недопустимы имена, имеющие отрицательную смысловую окраску. Например, шайтанов (демонов) зовутХанзаб и Иблис, но правоверных мусульман так называть нельзя. Некоторые родители почему-то дают своим детям и более страшные имена. Таким является Джаханнам (ад), оно тоже под запретом.