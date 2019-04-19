Конечно, необычный способ рыбной ловли, продемонстрированный жителем Бразилии, применим далеко не во всех случаях, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Водоём, который напоминает большую лужу, по всей видимости, используется для разведения рыбы, но остаётся одна проблема - добычу надо как-то извлечь.

Незнакомец, забравшийся в воду, просто принялся бултыхать руками, и вскоре рыбины, как сумасшедшие, начали выпрыгивать в воздух, причём мужчине даже пришлось прикрываться, чтобы защититься от случайных ударов. Помощникам рыбака только и оставалось, что собирать рыбу, выпрыгнувшую на берег, так что смело можно сказать, что рыбалка удалась.

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