В Сети появилось видео, на котором мужчина убегает от своего попугая, которые не только скачками нападает на хозяина, но при этом еще и смеется злодейским смехом, который обычно используют в фильмах ужасов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео зеленый попугай бегает за автором ролика, который говорит, что это совсем не смешно. Каждый раз, когда хозяин отходит от птицы, она начинает заливаться смехом, а в середине ролика заявляет мужчине, что "это веселее, чем он думал".

Большинство пользователей в комментариях к видео назвали попугая умным и сообразительным, потому что он смог не только научиться копировать такой специфичный смех, но и сообразил, что им можно пугать хозяина при "нападении" на него.

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