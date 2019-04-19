Нашел старый бумажник с запиской, я и представить не мог, к чему это приведет - ВИДЕО
19 апреля 2019 22:15 143
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Источник: Я В ШОКЕ!
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