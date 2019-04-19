Смертельно опасный флешмоб захватывает весь мир - ради популярности в Сети пользователи массово начали есть продукты вместе с упаковкой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Все началось с фруктов и овощей, которые блогеры поедали вместе с кожурой. Но рацион быстро расширили, и теперь в ход идут любые запасы из холодильника.

Эта девушка решила съесть упаковку масла не разворачивая. Кто-то пытается проглотить печенье прямо с коробкой. Уже нашлись даже любители продуктов в пластике.

Глядя на этот челлендж, врачи готовят места в больницах. Новое пищевое увлечение, говорят они, может вызвать не просто отравление, но и привести к летальному исходу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

