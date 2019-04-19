Пользователи Сети ради лайков начали массово есть продукты вместе с упаковкой - ВИДЕО
Смертельно опасный флешмоб захватывает весь мир - ради популярности в Сети пользователи массово начали есть продукты вместе с упаковкой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Все началось с фруктов и овощей, которые блогеры поедали вместе с кожурой. Но рацион быстро расширили, и теперь в ход идут любые запасы из холодильника.
Эта девушка решила съесть упаковку масла не разворачивая. Кто-то пытается проглотить печенье прямо с коробкой. Уже нашлись даже любители продуктов в пластике.
Глядя на этот челлендж, врачи готовят места в больницах. Новое пищевое увлечение, говорят они, может вызвать не просто отравление, но и привести к летальному исходу.
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