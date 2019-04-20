Сегодня звезды гороскопа обещают, что многое у вас может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы - находить неожиданное изящное решение. Однако легкость действует расслабляюще - вам может показаться, что никуда торопиться не надо, и что на следующий день все будет даваться так же легко. Не поддавайтесь этому чувству и дайте лени бой - только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Овен

Сегодня Овен может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Овен обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Телец

Сегодня Телец будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Тельца не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Телец вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Тельцу сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Близнецы

Сегодня Близнецы при желании способны добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у них возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Близнецам достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае их активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Рак

Сегодня день не склоняет Рака к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Раку достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Лев

Сегодня Лев склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Лев предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Льва. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Дева

Сегодня для Девы очень удачный день! Ее энергичность дает ей фору перед окружающими, которую она имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Дева возьмется, она сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Деве не размениваться по пустякам: если уж ей сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Весы

Сегодня Весам противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время они и так потратили немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Весам обратить внимание на те сферы жизни, которые они в последнее время совсем запустили. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Скорпион же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Скорпиону лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Стрелец

Сегодня Стрельцу следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Стрельца сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Козерог

Сегодня Козерог просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Козерог сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Водолей

Сегодня у Водолея вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Водолея, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Водолею продвижение в карьере и хороший доход.

Рыбы

Сегодня Рыбам повезло: им волей-неволей придется заниматься тем, что они любят! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют им иного выбора - если они возьмутся за что-нибудь другое, то не добьются ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Рыб такую скуку, что они рискуют вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у них живой интерес, оно обещает принести Рыбам не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.