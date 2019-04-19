Обычно коты выбирают для сна укромные и тихие места, но этот представитель семейства кошачьих совсем другое дело. Пушистый фанат классической музыки забрался на молоточковый механизм фортепиано и спал, пока хозяин музицировал, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Кота даже не смутило то, что его голова то поднималась, то опускалась молоточками инструмента, когда музыкант прикасался к клавишам.

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