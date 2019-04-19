Как порвать сковывающий ваши запястья пластиковый хомут - ВИДЕО
19 апреля 2019 17:34 214
Небольшой видеосовет о том, как в случае необходимости избавиться от сковывающего ваши запястья пластикового хомута. Конечно же большинству из вас вряд ли пригодится такая хитрость, но, как говорится, предупрежден - значит, не только вооружен, но и спасен, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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