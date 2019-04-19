Небольшой видеосовет о том, как в случае необходимости избавиться от сковывающего ваши запястья пластикового хомута. Конечно же большинству из вас вряд ли пригодится такая хитрость, но, как говорится, предупрежден - значит, не только вооружен, но и спасен, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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