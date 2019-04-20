Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Отсутствие завтрака и ужина перед сном увеличивает вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Как передает Day.Az, об этом пишет rg.ru.
- Каждый десятый пациент с особенно серьезной формой сердечного приступа, называемой инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), умирает в течение года, и питание является относительно недорогим и простым способом улучшения прогноза, - отметил доктор Маркос Миникуччи из государственного университета Сан-Паулу (Бразилия).
По его словам, промежуток между ужином и сном должен быть минимум два часа. Завтракать же нужно плотно - утренний прием пищи должен составлять от 15 до 35% от общего количества ежедневного потребления калорий. Оптимальный состав завтрака - молочные продукты (нежирные молоко, йогурт и сыр), углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы) и цельные фрукты.
Ученые отметили, что в исследование были включены 113 пациентов, средний возраст которых - 60 лет. 73% из них - мужчины. При поступлении в отделение коронарной интенсивной терапии пациентов спрашивали о режиме питания.
- Наше исследование показывает, что пропуск завтрака и поздний ужин связаны с худшим сценарием развития ситуации после сердечного приступа, - заключил доктор Миникуччи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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