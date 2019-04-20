О пользе пива: Народ в Андах не воевал 500 лет благодаря пенному
Некогда существовавшая в Андах империя Вари была весьма стабильным государственным образованием благодаря "пивным фестивалям", которые регулярно устраивала местная элита в политических и развлекательных целях. К такому выводу, как сообщает издание Sustainability, пришли ученые, сварившие пиво по древним рецептам, оставшимся от жителей Вари, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.
Напоминавший пиво напиток под названием чича, который был основой пивных фестивалей, изготавливался в огромных объемах, которые, к тому же, постоянно пополнялись. Ученые уверены, что именно бесперебойное снабжение элиты Вари чичей позволило древнему государству просуществовать пятьсот лет без серьезных военных конфликтов.
"Пивные фестивали, которые регулярно устраивались в государстве, были местом принятия важных решений. Прочность решений была обусловлена совместным употреблением чичи из ритуальных сосудов. Доступность как самого алкогольного напитка, так и сосудов для его употребления - вот два ключевых фактора, на которых держалась стабильность государственности на протяжении пяти сотен лет", - рассказывает Райн Уильямс, сотрудник Филдовского музея естественной истории (США).
Исследователи проанализировали пивной осадок, обнаруженный в одной из пивоварен империи Вари, и определили состав напитка - основными ингредиентами чичи оказались кукуруза, фрукты киноа, земляника и перуанский перец. Все эти растения были весьма доступными, поэтому с изготовлением напитка не было никаких проблем.
"Массовые мероприятия с алкогольными возлияниями были простым способом укрепления государства и сплочения элиты и простых людей. А возможность проведения фестивалей была напрямую связана с доступностью пива", - отметил Уильямс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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