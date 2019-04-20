Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) рассказали, почему кошки любят разные коробки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Таким образом животные спасаются от стресса. Также есть версия, что тесные коробки помогают котам быстрее согреться.

Дело в том, что комфортная для кошек температура - 30-36 градусов, в то время как обычная температура в помещениях редко поднимается выше 25 градусов.

Еще одна причина заключается в том, что кошки - хищники, их инстинкты подталкивают их к поиску укрытия для охоты.