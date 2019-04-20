В начале 1924 года некоторые жители Москвы, наверное, обратили внимание на странную делегацию, направлявшуюся в Кремль. В стране, только что провозгласившей атеизм государственной идеологией, где постоянно воздвигались гонения не только на христианство, но и на другие религии, были приняты на высшем уровне... монахи, как считалось, одной из самых дремучих конфессий. Это тибетские ламы приехали, чтобы выразить почтение умершему "вождю мирового пролетариата", которого многие буддисты считали Майтрейей - Буддой нового мирового порядка.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Ленин как новый Будда

Все направления буддизма верят во множественность будд. Будда Шакьямуни, с которым связывают возникновение буддизма, - лишь один из многих, предпоследний будда. До него было либо шесть, либо двадцать четыре будды. Но - в чём сходятся все ветви буддизма - в будущем грядёт ещё лишь один Будда. Его зовут Майтрейя, и он установит новый миропорядок.

Правда, явлению Майтрейи должны предшествовать некие особые условия. В частности, в книге "Майтрейя-вьякарана" говорится, что Майтрейя явится только тогда, когда весь мир будет находиться под властью одного справедливого буддийского правителя, а продолжительность жизни людей достигнет 84 тысяч лет. Но ведь всегда трудно ожидать осуществления пророчества в полном объёме. К тому же, авторитет именно данной книги признают не все буддисты, а в Майтрейю верят все.

Октябрьская революция произвела огромное впечатление на народы Востока, тем более, что вожди большевиков регулярно адресовали им свои послания с призывами бороться против европейского колониализма. Во всех документах большевиков всегда отчётливо звучал мотив о наступлении новой эры в истории человечества. Имя Ленина стало узнаваемым во всём мире, большевики обещали со дня на день мировую революцию - как тут не поверить, что явился пока если не сам Майтрейя, то хотя бы тот самый справедливый правитель, при котором должен появиться Майтрейя?

Когда в Монголии в 1921 году происходила революция, то выбор, стоявший перед монгольскими аратами, выглядел примерно так. С одной стороны, белогвардейский барон Унгерн, который объявил себя реинкарнацией Чингисхаха. С другой - большевики, которые возвестили о новой эре в истории человечества, то есть о приходе Майтрейи или, по меньшей мере, всемирного справедливого правителя. Кто выше? Ответ был однозначен, и в Монголии победили местные коммунисты.

Лжеучёный мозговед Барченко

Со стороны большевиков, многие из которых в начале ХХ века увлекались модными тогда оккультными, эзотерическими и т.п. учениями, наблюдался неподдельный интерес к мистическим практикам Востока, в том числе буддийским. Некоторые усвоили и теософские доктрины о Шамбале. В их представлении, тибетские монахи владели какими-то тайными знаниями, которые можно было поставить на службу "мировому пролетариату" и с их помощью уничтожить "буржуазную" цивилизацию.

Авантюрист-парапсихолог Александр Барченко ещё до революции снискал себе известность своими очерками по изучению гипноза и телепатии, о путешествиях в Индию и на Тибет за "сокровенным знанием". В его трудах шарлатанство и заблуждения причудливым образом смешивались с интересными сведениями, неизвестными в то время в Европе. Отделить одно от другого было трудно, тем более на тогдашнем уровне развития науки. Барченко позиционировал себя как серьёзного учёного в совершенно новой области знаний.

После революции его пригласили на работу к доктору В.М. Бехтереву в Петроградский Психоневрологический институт, которому новая власть покровительствовала в силу специфики его работы и потому, что считала себя заинтересованной в новых способах контроля над массовым сознанием людей. Работами Барченко заинтересовалась и ВЧК, и в 1923 году его взяли на работу в Особый спецотдел ОГПУ под начальством Г.И. Бокия.

Дореволюционная экспедиция Барченко в Центральную Азию заинтересовала чекистов, так как он уверял, что установил контакты с тибетскими монахами и узнал о них о существовании сокровенного знания и фантастических технологий, основанных на силе мозга. После смерти Ленина Барченко был в немногочисленной группе учёных сомнительной репутации, исследовавших мозг Ленина.

"Желтошапочные" ламы - носители тайных знаний

Прибывшая в Москву весною 1924 года делегация тибетских монахов привезла послание о присвоении Ленину почётного титула махатмы (учителя, святого; ламы остереглись открыто провозглашать его Майтрейей) и приглашение советскому руководству прислать в Тибет научную экспедицию. Делегацию принял лично Ф.Э. Дзержинский.

Любопытно здесь то, что Дзержинский возглавлял также созданную сразу после смерти Ленина комиссию по организации его похорон. И именно по его инициативе было внезапно принято решение не хоронить Ленина после окончания прощания трудящихся с ним, но сохранить его мумифицированное тело для открытого обозрения на вечные времена.

Писатель Валентин Пруссаков утверждал в одной из книг, что тибетские монахи были приглашены советским руководством специально для проведения обрядов с целью сохранения тела Ленина. Ламы привезли какие-то древние снадобья, которые помогли мумификации (она проводилась весной 1924 года, и все её манипуляции до сих пор остаются государственной тайной), а также провели магические церемонии.

Так это или нет, но показательно, что научные экспедиции в Тибет, которыми прикрывалась разведка ОГПУ, после этого действительно проводятся. Туда направляется известный теософ Николай Рерих, к которому под видом ламы прикомандировывается знаменитый авантюрист, террорист и чекист Яков Блюмкин. Что конкретно вывезла экспедиция из Тибета, до сих пор неизвестно.

По ещё одному известию Пруссакова, СССР посетила делегация лам так называемого "желтошапочного" толка. Ещё в XV веке на Тибете сложились как бы два ордена буддийских монахов - "желтошапочные" и "красношапочные". Между ними и в наше время развёртывается ожесточённая конкуренция. В ХХ веке "желтошапочные" ламы поверили в Ленина как в Будду нового порядка, и советские спецслужбы в своей борьбе за тайные знания использовали именно их, тогда как "красношапочные" впоследствии объявили Майтрейей Гитлера.

Досконально разобраться во всех этих событиях почти вековой давности мешает полная засекреченность относящихся к ним документов. Нет сомнения лишь в том, что явление Ленина соединилось в сознании очень многих буддистов мира с их старинными доктринами и пророчествами, и в том, что тибетская делегация действительно посетила Москву с целью выразить почтение почившему махатме Ленину.