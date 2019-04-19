Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" экранизируют, пишет издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в роли режиссера выступит Алекс Росс Перри. Он также намерен написать собственный сценарий картины.

Произведение Кинга впервые было опубликовано в 2003 году в журнале "Esquire". В 2008 году рассказал вошел в сборник "После заката".

Дата начала съемок и примерный актерский состав пока неизвестны.