По рассказу Стивена Кинга снимут фильм
19 апреля 2019 20:05 196
Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" экранизируют, пишет издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, в роли режиссера выступит Алекс Росс Перри. Он также намерен написать собственный сценарий картины.
Произведение Кинга впервые было опубликовано в 2003 году в журнале "Esquire". В 2008 году рассказал вошел в сборник "После заката".
Дата начала съемок и примерный актерский состав пока неизвестны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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