Незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото завершил в субботу плавание через Тихий океан на небольшой яхте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В путешествии длиной около 10 тыс. км ему помогал гражданин США, который только сообщал о направлении ветра и других технических деталях, однако не принимал участия в управлении судном и парусами, сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, успешное плавание такого рода через Тихий океан без единого захода в порты было предпринято впервые.

52-летний Ивамото 24 февраля вышел из порта Сан-Диего в Калифорнии. В субботу в соответствии с планом он вошел в порт города Иваки на северо-восточном побережье острова Хонсю.

В 2013 году Ивамото уже предпринимал попытку совершить плавание из Японии в США. Однако его яхта столкнулась с китом и потерпела крушение, а сам путешественник и его помощник были тогда спасены амфибийным самолетом ВМС Японии.