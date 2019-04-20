Слепой японец пересек на яхте Тихий океан
Незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото завершил в субботу плавание через Тихий океан на небольшой яхте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В путешествии длиной около 10 тыс. км ему помогал гражданин США, который только сообщал о направлении ветра и других технических деталях, однако не принимал участия в управлении судном и парусами, сообщает информационное агентство Kyodo.
По его данным, успешное плавание такого рода через Тихий океан без единого захода в порты было предпринято впервые.
52-летний Ивамото 24 февраля вышел из порта Сан-Диего в Калифорнии. В субботу в соответствии с планом он вошел в порт города Иваки на северо-восточном побережье острова Хонсю.
В 2013 году Ивамото уже предпринимал попытку совершить плавание из Японии в США. Однако его яхта столкнулась с китом и потерпела крушение, а сам путешественник и его помощник были тогда спасены амфибийным самолетом ВМС Японии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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