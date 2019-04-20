В журнале PNAS было опубликовано международное исследование, согласно которому в мире не хватает более 23 млн женщин.

Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, дисбаланс между мужским и женским населением наблюдается с 1970-х и во многом связан с селективными абортами, которые делают в азиатских странах, если узнают, что в семье должна родиться девочка. Подчеркивается, что соотношение женщин и мужчин нарушено в 12 странах.

"Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек", - сообщает газета.