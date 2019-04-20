Ученые заявили о нехватке в мире 23 млн женщин
20 апреля 2019 08:47 217
В журнале PNAS было опубликовано международное исследование, согласно которому в мире не хватает более 23 млн женщин.
Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, дисбаланс между мужским и женским населением наблюдается с 1970-х и во многом связан с селективными абортами, которые делают в азиатских странах, если узнают, что в семье должна родиться девочка. Подчеркивается, что соотношение женщин и мужчин нарушено в 12 странах.
"Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек", - сообщает газета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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