Гуляя по пляжу, парень заметил, что прямо из песка на него смотрит что-то жуткое - ВИДЕО
22 апреля 2019 09:15 355
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Источник: JUSTFUN
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