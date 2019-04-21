В мире не хватает 23 млн женщин. Об этом говорится в международном исследовании, опубликованном в журнале PNAS (Труды Национальной академии наук США), на которое ссылается Le Figaro в статье, опубликованной в пятницу, 19 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются меньше.

"Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек", - отмечает газета.

Причинами стали политика одного ребенка на одну семью в Китае и селективные аборты во многих странах Азии.

В частности, родители, узнав о будущем поле ребенка, идут на аборт, если должна родиться девочка.

19 декабря зампред российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие шесть лет в стране могут появится на свет около 250 тыс. детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).