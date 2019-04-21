Ученые обнаружили острую нехватку женщин
В мире не хватает 23 млн женщин. Об этом говорится в международном исследовании, опубликованном в журнале PNAS (Труды Национальной академии наук США), на которое ссылается Le Figaro в статье, опубликованной в пятницу, 19 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Отмечается, что эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются меньше.
"Такое явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае: в период с 1970 по 2017 год соответственно недоставало 11,9 и 10,6 млн девочек", - отмечает газета.
Причинами стали политика одного ребенка на одну семью в Китае и селективные аборты во многих странах Азии.
В частности, родители, узнав о будущем поле ребенка, идут на аборт, если должна родиться девочка.
19 декабря зампред российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие шесть лет в стране могут появится на свет около 250 тыс. детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Когда занятия спортом более эффективны?
Точный гороскоп на воскресенье
Розовая Луна взошла над Землей: завораживающие кадры - ВИДЕО
9 продуктов, от которых желтеют зубы - ВИДЕО
Ученые заявили о нехватке в мире 23 млн женщин
Niyə Qədr gecəsi məhz Ramazan ayında olur?
Азербайджанский проект спасает Грецию - заявление министра
Düşün və varlan: Napoleon Hillin hekayəsi
Страшная авария в Габале - есть погибший, много раненых
Стало известно, как начался пожар в соборе Парижской Богоматери
Gözlərinə bax, xəstəliyini tap – Təhlükəli dəyişikliklər
Emil Balayev üçün 90 dəqiqə
-
20 Апр. 11:24 10 450
-
20 Апр. 07:09 10 443
-
20 Апр. 10:05 8 850
-
20 Апр. 12:05 5 904
-
20 Апр. 12:33 5 282