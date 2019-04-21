Американские ученые проанализировали около 40 научных исследований и пришли к выводу о том, что искусственная улыбка улучшает настроение. При этом специалисты считают, что эффект ее не настолько сильный, как хотелось бы, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Ученые изучили десятки исследований, посвященных поиску связи между настроением и эмоциями, и выяснили, что улыбка, даже искусственная, положительно влияет на мозг, активизируя те отделы, которые отвечают за эмоциональную составляющую. В итоге повышается настроение. При этом эффект от искусственной улыбки не настолько велик, как считалось ранее.



Подобные исследования, по словам ученых, проводились еще десятки лет назад. Тогда специалисты заявляли о чудодейственном эффекте искусственной улыбки, в реальности оказалось, что он несколько слабее. При этом авторы проведенного анализа говорят, что этот способ можно использовать для повышения настроения.